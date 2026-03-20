Accident grav, pe DN1B, la Ceptura. Trafic restricționat

Traficul rutier pe Drumul Național 1 B, în zona localității Ceptura, a fost restricționat ca urmare a producerii unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren încărcat cu paleți.

UPDATE – 20.39 – ISU Prahova a precizat că o femeie în vârstă de 45 ani, conducătoarea autoturismului, care a suferit diverse traumatisme, este transportată la spital de către echipajul SMURD, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

UPDATE – 20.14 – Potrivit ISU Prahova, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, minorul găsit în stop cardio-respirator, a fost declarat decedat.

Centrul Infotrafic a anunțat că traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens, și se estimează reluarea normală a circulației după ora 21:00.

Stire inițială

Potrivit primelor date, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Poliției și ale ISU Prahova.

„În evenimentul rutier au fost implicate 4 persoane, șoferul autoturismului, doi minori și conducătorul autotrenului. Cele trei persoane aflate în autoturism (un adult și doi minori) au fost găsite blocate în interior, fără a fi încarcerate, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea acestora.

Unul dintre minori, un băiat în vârstă de aproximativ 10 ani, a fost găsit în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Toate persoanele implicate sunt evaluate la locul intervenției”, a precizat ISU Prahova.

Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Vă recomandăm să respectați indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, a precizat IPJ Prahova.