Filtre ale  Poliției Rutiere, cu radare, în mai multe localități din Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova desfășoară, joi, 19 martie, o acțiune pe Drumul Național 1B, în localitățile Bucov, Valea Călugărească, Albești Paleologu și Mizil.

La acțiune participă și polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Potrivit IPJ Prahova, scopul controalelor este creșterea gradului de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea nerespectării dispozițiilor legale privind regimul de viteză.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că viteza rămâne unul dintre principalii factori care duc la producerea accidentelor grave, motiv pentru care astfel de acțiuni sunt desfășurate constant.

Polițiștii le recomandă șoferilor:

  • să respecte limitele legale de viteză;
  • să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic;
  • să conducă preventiv și responsabil.

„Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

