Când se redeschide hala de pește afectată de incendiul de la Halele Centrale din Ploiești

Sectorul de pește din Halele Centrale din Ploiești, afectat de incendiul izbucnit duminică dimineață, va rămâne închis temporar. Reprezentanții SC Hale și Piețe spun că redeschiderea spațiilor afectate depinde de evaluarea pagubelor și de obținerea avizelor necesare pentru reparații, estimarea fiind de aproximativ una – două săptămâni.

Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit la o vitrină frigorifică și s-a extins rapid la alte cinci standuri, provocând pagube în zona comercială. (Detalii AICI)

„În momentul de față așteptăm să vină un inspector de la societatea de asigurări pentru evaluarea pagubelor, după care vom solicita avizul Ministerului Culturii pentru reparații (clădirea nu a fost afectată, dar există o astfel de procedură).

Ulterior, chiriașii vor înlocui vitrinele afectate. Pe parte de instalație electrică, vor fi verificări suplimentare a tuturor consumatorilor aflați în clădirea Halelor Centrale.

Nu putem estima un termen fix pentru redeschiderea spațiilor afectate de incendiu. Este vorba de 7 – 14 zile, timp în care vor fi închise doar spațiile afectate, restul spațiilor fiind deschise”, a precizat Cristian Ganea, directorul general al SC Hale și Piețe.

Potrivit reprezentanților societății, întreaga clădire a Halelor Centrale este acoperită de o poliță de asigurare.