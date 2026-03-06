Pericol pe DN1 la Comarnic: un zid de sprijin degradat riscă să se prăbușească lângă Primărie

Un zid de sprijin aflat pe marginea Drumului Național 1, în zona Primăriei orașului Comarnic, se află într-o stare avansată de degradare și riscă să cedeze. Există temeri că bucăți din structura acestuia ar putea ajunge pe carosabilul uneia dintre cele mai circulate șosele din România, situație care ar putea provoca accidente grave. Primarul localității, Sorin Popa, (PNL) se scuză și spune că, de ani de zile, a cerut sprijinul celor de la CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) pentru includerea într-un program de reabilitare.

- Publicitate -

Potrivit localnicilor și șoferilor care tranzitează zilnic zona, zidul de sprijin aflat pe marginea DN1, în Comarnic, în zona unor blocuri cu patru etaje aflate în imediata apropiere a Primăriei, s-a deteriorat vizibil.

În mai multe locuri au apărut crăpături adânci, iar unele segmente par să se desprindă treptat din structura principală.

- Publicitate -

Degradarea zidului ar putea duce la alunecări de teren sau chiar la prăbușirea unor bucăți de beton pe carosabil, situație ce ar putea provoca accidente grave pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale.

„Pericol iminent în centrul Comarnicului. Zid de 2,5 m lângă Primărie, gata să cadă peste pietoni. Chiar lângă Primăria Comarnic, un zid de sprijin din piatră, înalt de peste 2,5 metri, prezintă degradări grave: bucăți căzute, fisuri vizibile și înclinare spre trotuarul circulat zilnic de copii și vârstnici.

Situația este veche și a fost semnalată, însă nu s-au luat măsuri concrete. Între timp, pericolul rămâne. Cât mai așteptăm? Un accident? Siguranța cetățenilor trebuie să fie prioritate, nu reacție după tragedie. Primarul Sorin Popa afirmă că administrarea zidului aparține DN1 / CNAIR, însă în realitate zidul este administrat de Primăria Comarnic”, este mesajul transmis de către un cititor.

- Publicitate -

Primarul orașului, Sorin Popa, neagă că e treaba Primăriei să reabiliteze acel zid. Popa spune că, din 2022, poartă o corespondență cu cei de la CNAIR pentru a primi sprijin în vederea rezolvării problemei.

„De ce mă întrebați pe mine? Eu, în calitate de primar, am făcut toate demersurile pentru consolidarea zidului, fiindcă am înțeles pericolul. În aprilie 2025, am emis autorizație de executare a lucrărilor pentru consolidare zid de sprijin pe DN1, adiacent KM. 108 DR.

Suntem în 2026, CNAIR nu a făcut nimic. Altceva nu mai am de declarat. În ceea ce privește sesizările care v-au fost transmise și acuzele la adresa Primăriei,, totul are tentă politică”, a transmis edilul.

- Publicitate -

Indiferent de pasarea responsabilității, situația, în respective zonă, este una cu adevărat îngrijorătoare. Un eventual colaps al zidului degradat din Comarnic ar putea duce la căderea unor bucăți de beton sau a unor cantități de pământ pe carosabilul DN1, ceea ce ar putea provoca accidente grave, sau, în cel mai optimist scenariu, blocaje majore în trafic.