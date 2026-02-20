- Publicitate -
Se deschide sau nu Centura Comarnicului în acest an? Când va fi gata centura Azuga-Bușteni Precizările CJ Prahova

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Centura orașului Comarnic, o investiție care ar trebui să decongestioneze traficul rutier de pe DN1-Valea Prahovei, a fost în centrul atenției la începutul lunii februarie după ce termenul de deschidere, iunie 2026, a fost contrazis de către CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică). 

Consiliul Județean Prahova a precizat la solicitarea Observatorul Prahovean stadiul actual al lucrărilor și când alternativa la aglomerația de pe DN1-Valea Prahovei va fi gata.

Totodată, reprezentanții CJ Prahova au oferit informații și cu privire la stadiul centurii Bușteni-Azuga

Care este stadiul execuției și când va fi deschisă circulației Centura Comarnic? 

„Având în vedere complexitatea lucrărilor și condițiile tehnico-climatice specifice zonei montane, stadiul fizic al execuției se situează la aproximativ 60%.

Finalizarea investiției și darea în exploatare sunt estimate pentru data de 30 iunie 2026, în conformitate cu graficele contractuale asumate”, au precizat reprezentanții instituției.

Care este stadiul execuției și când va fi deschisă circulației Centura Azuga-Bușteni? 

„Proiectul se află în faza incipientă de execuție, stadiul fizic înregistrat fiind de aproximativ 8%.

Precizăm că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis autorizațiile de construire necesare demarării lucrărilor.

Durata contractuală de execuție este de 30 de luni, cu termen de finalizare iunie 2028”, a mai transmis Consiliul Județean Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

