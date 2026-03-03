Cum s-a produs tragicul accident din cartierul Albert din Ploiești, în care o tânără de 19 ani a murit

O tânără în vârstă de 19 ani, aflată la volanul unui autoturism marca Audi și o altă femeie în vârstă de 37 de ani, aflată la volanul unei Dacia Logan, au fost implicate într-un accident rutier grav marți dimineață în cartierul Albert din Ploiești, pe strada Buda.

- Publicitate -

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, Audi-ul a fost proiectat în remorca unui TIR care se afla parcată la marginea drumului, iar șoferița în vârstă de 19 ani a rămas încarcerată.

Salvatorii din cadrul ISU Prahova au reușit cu greu să o extragă dintre fiarele contorsionate. Din păcate, viața acesteia nu a mai putut fi salvată, decesul fiind declarat la locul evenimentului.

- Publicitate -

Și cealaltă femeie, în vârstă de 37 de ani, a rămas încarcerată în urma evenimentului. Pompierii au reușit să o extragă în viață și să o transporte cu o ambulanță dotată cu Terapie Intensivă Mobilă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Cum s-ar fi produs tragedia

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că la baza accidentului a stat o depășire. Ambele mașini se deplasau pe sensul de mers către Ploiești.

La un moment dat, femeia în vârstă de 37 de ani aflată la volanul Logan-ului, a virat stânga pentru a intra într-o curte.

- Publicitate -

În același moment, tânăra de 19 ani, aflată la volanul Audi-ului se afla în depășire. Cele două mașini au intrat în coliziune în momentul în care Logan-ul era în viraj.

Ulterior, Audi-ul a fost proiectat într-o remorcă parcată la marginea drumului iar tânăra în vârstă de 19 ani care se afla la volanul a rămas încarcerată.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragicului eveniment.

- Publicitate -

Ce spune Poliția despre producerea accidentului

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești,au fost sesizați, la data de 3 martie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Buda, din municipiul Ploiești.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat faptul că, o tânără de 18 ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 101I, pe strada Buda din municipiul Ploiești, din direcția DN1 către municipiul Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 37 de ani.

În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-o semiremorcă care se afla parcată în afara părții carosabile.

- Publicitate -

Din nefericire, în urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul conducătoarei auto de 18 ani.

De asemenea, conducătoarea auto de 37 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.