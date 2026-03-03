- Publicitate -
Care este starea victimei de 37 de ani, implicată în tragicul accident din cartierul Albert din Ploiești

Autor: Luiza Toboc
accident mortal strada buda albert

Femeia în vârstă de 37 de ani, implicată în tragicul accident petrecut marți, 3 martie,  pe strada Buda din cartierul Albert din Ploiești, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență cu multiple traumatisme. Din fericire, au precizat medicii, starea ei este stabilă.

Vă reamintim,  în accident au fost implicate două autoturisme și o remorcă. În urma impactului deosebit de puternic, două persoane au rămas încarcerate.

În ciuda eforturilor medicilor, una dintre victime, o tânără de 19 ani, și-a pierdut viața.

Citește și: O tânără în vârstă de 19 ani a murit în accidentul grav din cartierul Albert din Ploiești

Cea de-a doua femeie a fost extrasă  din mașină conștientă și transportată de urgență la spital.

Potrivit cadrelor medicale, aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral minor, fractură de peroneu stâng și traumatism toraco- abdominal.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragicului eveniment.

