Care este starea victimei de 37 de ani, implicată în tragicul accident din cartierul Albert din Ploiești

Femeia în vârstă de 37 de ani, implicată în tragicul accident petrecut marți, 3 martie, pe strada Buda din cartierul Albert din Ploiești, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență cu multiple traumatisme. Din fericire, au precizat medicii, starea ei este stabilă.

Vă reamintim, în accident au fost implicate două autoturisme și o remorcă. În urma impactului deosebit de puternic, două persoane au rămas încarcerate.

În ciuda eforturilor medicilor, una dintre victime, o tânără de 19 ani, și-a pierdut viața.

Cea de-a doua femeie a fost extrasă din mașină conștientă și transportată de urgență la spital.

Potrivit cadrelor medicale, aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral minor, fractură de peroneu stâng și traumatism toraco- abdominal.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragicului eveniment.