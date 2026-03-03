O tânără în vârstă de 19 ani a murit în accidentul grav din cartierul Albert din Ploiești

O tânără în vârstă de 19 ani a murit în această dimineață într-un accident rutier grav produs pe strada Buda din cartierul Albert din Ploiești. În coliziune au fost implicate două autoturisme și o remorcă.

Potrivit ISU Prahova, în urma impactului, două persoane, femei cu vârste de 19 și 37 de ani au rămas încarcerate.

Salvatorii prahoveni au reușit să o extragă în viață pe femeia în vârstă de 37 de ani dintre fiarele contorsionate și au transportat-o la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Din păcate, viața tinere în vârstă de 19 de ani, care se afla la volanul unui autoturism de culoare închisă și care a intrat sub remorca parcată, nu a mai putut fi salvată.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea tragicului eveniment.

Vom reveni cu detalii