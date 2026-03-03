Accident grav în cartierul Albert din Ploiești. Două persoane încarcerate, una inconștientă

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineața pe strada Buda din cartierul Albert din Ploiești. În urma coliziunii dintre două autoturisme și remorcă parcată, două persoane au rămas încarcerate. Una dintre victime s-a afla în stare de inconștiență, potrivit ISU Prahova.
„La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță cu medic SAJ Prahova.
În accident au fost implicate două autoturisme și o remorcă parcată.
În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, dintre care una în stare de inconștiență”, au mai precizat reprezentanții ISU.
Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate. Persoana încarcerată, conștientă, a fost extrasă în siguranță și preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.
UPDATE: Este vorba de o femeie în vârstă de 37 de ani, care este transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.
