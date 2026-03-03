- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident grav în cartierul Albert din Ploiești. Două persoane încarcerate, una inconștientă

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident blejoi

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineața pe strada Buda din cartierul Albert din Ploiești. În urma coliziunii dintre două autoturisme și remorcă parcată, două persoane au rămas încarcerate. Una dintre victime s-a afla în stare de inconștiență, potrivit ISU Prahova. 

- Publicitate -

UPDATE: Cum s-a produs tragicul accident din cartierul Albert din Ploiești, în care o tânără de 19 ani a murit

UPDATE: O tânără în vârstă de 19 ani a murit în accidentul grav din cartierul Albert din Ploiești

- Publicitate -

„La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță cu medic SAJ Prahova.

În accident au fost implicate două autoturisme și o remorcă parcată.

În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, dintre care una în stare de inconștiență”, au mai precizat reprezentanții ISU.

- Publicitate -

Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate. Persoana încarcerată, conștientă, a fost extrasă în siguranță și preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Este vorba de o femeie în vârstă de 37 de ani, care este transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

- Publicitate -

Vom reveni cu detalii

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ploiești, fără păcănele! Mihai, un dependent care susține campania: ”Am muncit pentru cămătari”

Corina Matei Corina Matei -
„Ploiești, fără păcănele!” este campania demarată de Observatorul Prahovean...

Stomatologul ploieștean Edi Limboșeanu, blocat în Doha din cauza războiului din Iran: „În depărtare se aud explozii”

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Medicul ploieștean Eduarth Limboșeanu este blocat în Doha (Qatar),...

„Te uiți spre cer și auzi bubuituri”. Prahoveanul Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, blocat în Dubai

Corina Matei Corina Matei -
Odată cu izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, sute...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -