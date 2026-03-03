Accident grav în cartierul Albert din Ploiești. Două persoane încarcerate, una inconștientă

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineața pe strada Buda din cartierul Albert din Ploiești. În urma coliziunii dintre două autoturisme și remorcă parcată, două persoane au rămas încarcerate. Una dintre victime s-a afla în stare de inconștiență, potrivit ISU Prahova.

- Publicitate -

UPDATE: Cum s-a produs tragicul accident din cartierul Albert din Ploiești, în care o tânără de 19 ani a murit

UPDATE: O tânără în vârstă de 19 ani a murit în accidentul grav din cartierul Albert din Ploiești

- Publicitate -

„La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță cu medic SAJ Prahova.

În accident au fost implicate două autoturisme și o remorcă parcată.

În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, dintre care una în stare de inconștiență”, au mai precizat reprezentanții ISU.

- Publicitate -

Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate. Persoana încarcerată, conștientă, a fost extrasă în siguranță și preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Este vorba de o femeie în vârstă de 37 de ani, care este transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

- Publicitate -

Vom reveni cu detalii