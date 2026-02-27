- Publicitate -
Un bărbat a căzut dintr-un copac de 5 metri, la Bertea. Acesta a ajuns la spital

Corina Matei
Corina Matei
autospeciala isu prahova
Foto cu caracter ilustrativ

Vineri, 27 februarie 2026, un bărbat a căzut dintr-un copac, de la 5 metri înălțime, într-o zonă greu accesibilă din comuna Bertea. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:30 și a fost nevoie de intervenția ISU Prahova pentru ca bărbatul să ajungă la spital.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Vărbilău, un UTV de la Detașamentul Vălenii de Munte, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova”, au transmis reprezentanții ISU.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 69 de ani, era conștient la sosirea salvatorilor. Acesta prezenta un traumatism la nivelul coloanei vertebrale, în urma unei căderii din copac.

Victima a fost evaluată medical la locul intervenției, ulterior fiind transportată, împreună cu echipajul medical, aproximativ 500 de metri până la ambulanță, din cauza terenului dificil.

Bărbatul a fost ulterior transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Sondaj Observatorul Prahovean

