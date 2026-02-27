BNR avertizează: Deepfake parteneriat Isărescu – Talpeș

Banca Națională a României (BNR), avertizează asupra unor tentative de fraudă cu videoclipuri deepfake, care folosesc imaginea guvernatorului Isărescu. Imaginile prezintă un așa-zis parteneriat între guvernatorul Mugur Isărescu și Florin Talpeș, directorul general al Bitdefender.

Aceste imagini sunt create cu scopul de a convinge oamenii să depună bani într-un sistem fals de investiţii financiare bazat pe AI şi să-şi divulge datele personale.

BNR a precizat că în ultima săptămână, au fost publicate în mediul online postări deepfake care îl implică pe guvernatorul Mugur Isărescu. Mai exact, conţinutul video promovează o oportunitate falsă de investiţii folosind imaginea guvernatorului BNR şi afirmaţii privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender. “Postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să depună bani într-un sistem fals de investiții financiare bazat pe inteligența artificială și să își divulge datele personale”, adaugă BNR.

Potrivit Bitdefender, reclamele susțin că platforma este integrată în programul național de dezvoltare digitală al României și că reprezintă o decizie oficială pentru cetățenii români. Utilizatorii care dau click pe reclame sunt redirecționați către romania-investition[.]info, unde aplicația falsă de investiții este prezentată sub denumirea Profit Gold Românesc, pagina de destinație fiind construită pentru a imita o platformă financiară oficială. Bitdefender a raportat că site-ul este blocat ca fiind fraudulos.

Ce spune BNR

„Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții.

Comunicările oficiale ale Băncii Naționale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile bnr.ro, și conturile instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

În cazul în care ați interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizați date personale și să raportați imediat aceste situații autorităților competente.

Informații privind tentativele de fraudă în numele BNR puteți găsi aici, iar ghiduri despre cum vă puteți proteja în mediul online sunt disponibile pe website-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (https://dnsc.ro/doc/ghid)”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții BNR.