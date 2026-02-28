Trafic restricționat luni pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Cum vor fi circula autobuzele

Traficul rutier va fi restricționat luni, 2 martie, pe Bulevardul Independenței din Ploiești, între Monumentul Vânătorilor și statuia Radu Stanian.

Potrivit Primăriei Ploiești, măsura va fi luată cu ocazia ceremoniei organizată pentru marcarea Zilei Naționale a Republicii Bulgaria.

Astfel, între orele 10:40 – 12:00 nu se mai circulă pe Bulevardul Independenței și se vor folosi rute ocolitoare, astfel: pe str. Bobâlna, la sensul spre Sud (unde se vor efectua stațiile Pelican și Liceul de Artă) și pe str. Democrației, la sensul de deplasare dinspre Sud spre Centru (unde se vor efectua stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie).

Cum vor circula autobuzele

Traseul 2 va efectua stația din fața Gării de Sud iar la ieșirea din Prahova Value Centre va efectua viraj dreapta pe strada Democrației. Nu se mai poate folosi stația Coreco Sud, iar călătorii, pentru deplasările spre centru/vest, vor folosi stația Gara Sud (fața gării).

Traseul 30, la sensul spre centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud; după stația Rulmenți Grei, următoarea stație va fi 13 Decembrie/ Democrației.

Traseul 32 va avea capăt de linie Prahova Value Centre în loc de Gara Sud.

Traseul 401, la sensul spre centru, autobuzele nu vor mai intra la Gara de Sud; după stația Pleiades, următoarea stație va fi 13 Decembrie/ Democrației.

Nici la sensul spre Hipodrom nu va mai intra la Gara de Sud, ci din str. Democrației se va intra direct la Prahova Value Centre, iar următoarea stație va fi Rulmenți Grei.

Traseele 444 și 445 vor avea capăt de linie la Bariera București. Traseul 444b de la stația Rulmenți Grei va intra la Prahova Value Centre, până la sensul giratoriu interior al parcării, unde întoarce și revine pe sub pod în Piața 1 Decembrie 1918 și, în continuare, pe str. Depoului, iar de aici ruta cunoscută.

Traseele troleibuzelor 44 și 202 vor fi scurtate la Hale Coreco, iar legătura între Centru și Gara de Sud se va face cu celelalte trasee de autobuz cu parcurs comun, între Galeriile Comerciale și Gara de Sud, respectiv între Gara de Sud și Hale Coreco.

Precizăm că biletele validate în troleibuze vor fi valabile și în autobuzele care circulă între Centru și Gara Sud, în perioada de scurtare a rutei liniilor de troleibuz 44 si 202.

La fel, biletele folosite în autobuz pe zona Gara Sud – Centru își mențin valabilitatea și în troleibuzele care circulă spre Malu Roșu, respectiv Podul Înalt.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar cât și rutele ocolitoare specificate mai sus pot fi modificate, conform necesităților identificate.