Copilă de 15 ani înjunghiată în centrul Ploieștiului de colega de școala. Motivul altercației

Scene violente s-au petrecut marți, 24 februarie, în parcul Nichita Stănescu din centrul Ploieștiului. O copilă de 15 ani a fost atacată, lovită și ulterior înjunghiată cu un briceag de către o colegă de școală, de aceeași vârstă.

- Publicitate -

Motivul conflictului dintre cele două ar fi un băiat în vârstă de 16 care, care, în trecut, ar fi avut câte o relație cu fiecare. Adolescentul este cel care a și pus la dispoziția agresoarei briceagul cu care și-a înjunghiat victima.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că băiatul și-a dat întâlnire cu victima în parcul Nichita Stănescu, fără a-i spune însă că este însoțit de fosta iubita.

- Publicitate -

Ajunsă în parc, tânăra de 15 ani a fost luată la bătaie de colega de școală, ambele fiind eleve ale Colegiului Economic Virgil Madgearu Ploiești, însă în clase diferite.

Altercația dintre cele două s-a petrecut sub ochii băiatului de 16 ani care nu a intervenit să le despartă, ba mai mult, i-ar fi înmânat agresoarei un briceag cu care și-a înjunghiat victima.

După consumarea conflictului, victima a ajuns acasă și a povestit părinților prin ce a trecut, iar mama tinerei a sunat la 112.

- Publicitate -

Agresoarea și minorul de 16 ani au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore.

Tânăra rănită a fost înjunghiată la nivelul coapsei piciorului stâng și tăiată la nivelul palmei mâinii drepte.

Ce spune Poliția despre incident

La data de 24 februarie 2026, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești au fost sesizați, prin intermediul SNUAU 112, de către o minoră de 15 ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată prin înțepare cu un obiect tăietor-înțepător.

- Publicitate -

În urma intervenției de urgență, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care a transportat persoana vătămată la o unitate medicală din municipiul Ploiești pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate.

În cadrul verificărilor efectuate cu operativitate de polițiști, s-a stabilit faptul că incidentul s-a produs în municipiul Ploiești, în parcul Nichita Stănescu, pe fondul unei acțiuni premeditate, de către o minoră de 15 ani, în contextul unor neînțelegeri de natură personală.

Din cercetări a reieșit că, în timpul altercației, minora de 15 ani ar fi agresat-o fizic pe cealaltă și ulterior ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător, provocând leziuni.

- Publicitate -

De asemenea, în cauză este cercetat și un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicității la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat persoanei suspecte un briceag și care ar fi asistat la actele de violență asupra persoanei vătămate.

Polițiștii au procedat la identificarea și depistarea persoanelor implicate, la ridicarea mijloacelor materiale de probă, precum și la dispunerea unei expertize medico-legale în cazul victimei și a unei expertize medico-legale psihiatrice, în cazul agresoarei, stabilindu-se că minora cercetată avea discernământ la momentul comiterii faptei.

În baza materialului probator administrat, față de cei doi minori a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind ulterior prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

- Publicitate -

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.