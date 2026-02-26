Dosarul meciurilor de fotbal aranjate de CS Păulești: Ce spune președintele clubului de fotbal

Patru persoane au fost reținute miercuri pentru 24 de ore în dosarul meciurilor de fotbal aranjate de CS Păulești. Vă reamintim că polițiștii au descins la 34 de adrese din Prahova, București, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Cluj și Ilfov pentru documentarea faptelor.

Citește mai multe detalii aici: Cum au aflat polițiștii de meciurile aranjate din Prahova. Cine a depus plângerea

Președintele clubului sportiv, Vasile Vasile, a oferit un punct de vedere cu privire la această situație și a clarificat mai multe speculații apărute în spațiul public.

„În primul rând, calitatea mea în dosar și a antrenorului Florin Pripu este aceea de martori.

Cei reținuți sunt impresari și nu au nicio calitate în cadrul clubului. De asemenea, jucătorii reținuți nu mai fac parte din lotul echipei.

Aș vrea să mai punctez că informațiile transmise de către Fadi Haddad (n.r. fost antrenor al clubului), prin care spune că cei reținuți finanțau clubul sunt complet false.

Noi am demonstrat cu acte contabile că persoanele respective nu aveau nicio calitate oficială în cadrul clubului și nu erau sponsori. Doar își făceau serviciul de impresariat și ne prezentau jucători și antrenori.

Cât despre contractele de reprezentare ale jucătorilor si antrenorului Fadi nu mă pot pronunța.

Mai vreau să clarific un aspect: Nu există niciun grad de rudenie între mine, Vasile Vasile, președintele clubului CS Păulești și primarul comunei Păulești, Sandu Tudor”, a declarat președintele clubului, Vasile Vasile, pentru Observatorul Prahovean