Patru locuințe evacuate în urma unui accident la Păulești. O mașină a lovit o țeavă de gaze

Autor: Corina Matei
masina pe teava de gaze

Joi, 12 februarie 2026, la Păulești, o mașină a intrat într-o țeavă de gaze de pe marginea carosabilului. Pentru că există riscul unei explozii, preventive, patru locuințe învecinate au fost evacuate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au transmis că la fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și acordarea primului ajutor calificat.

În urma accidentului, o persoane care se afla în autoturism a fost rănită și a fost transportată la spital de către un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

De asemenea, șase personae, care se aflau în patru locuințe din zonă, au fost evacuate preventive, existând risc de deflagrație.

În prezent, o echipă specializată lucrează la remedierea țevii de gaze avariată.

