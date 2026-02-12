- Publicitate -
Șofer la 85 de ani: Cum s-a produs accidentul de la Păulești. Un Matiz a intrat într-o țeavă de gaze

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Traficul rutier pe DJ 102 a fost restricționat pentru aproximativ o oră în această după amiază în localitatea Păulești, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autoturism marca Daewoo Matiz

Mașina a intrat într-o țeavă de gaze de la marginea drumului, iar ca măsura de siguranță, pompierii au hotărât evacuarea a patru locuințe din imediata apropiere. La fața locului au fost solicitat o echipă a Distrigaz.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului, un bărbat în vârstă de 85 de ani, care a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru îngrijiri de specialitate.

Evenimentul s-a produs pe un sector de drum în curbă. Pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, șoferul în vârstă de 85 de ani a pierdut controlul volanului, a părăsibil carosabilul și a intrat într-un branșamentul de gaze.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

Cercetările polițiștilor continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentului.

