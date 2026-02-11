Închisoare pe viață pentru bărbatul care și-a ucis cu toporul iubita însărcinată, la Lipănești

Miercuri, 11 februarie 2026, Tribunalul Prahova l-a condamnat la închisoare pe viață pe bărbatul care, în iunie 2025, și-a ucis cu un topor iubita însărcinată. Crima s-a petrecut în Lipănești și a șocat o țară întreagă.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Pe lângă închisoarea pe viață, conform deciziei Tribunalului Prahova, inculpatul este obligat la plata a 620.000 de euro cu titlul de daune morale către părţile civile din dosar. Sentința nu este definitivă.

Reamintim faptul că, în iunie 2025, în localitatea Lipnești, o tânără de 22 de ani, însărcinată, a fost ucisă cu un topor de către concubinul ei, în vârstă de 37 de ani. Surse judiciare au declarat, la acel moment, că tânăra în vârstă de 22 de ani, care se afla la părinţii ei, refuza să se mai întoarcă la concubinul ei care insista în acest sens.

Iată ce a decis Tribunalul Prahova

Soluția pe scurt:

În temeiul art. 199 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188 alin. (1) Cod penal – art. 189 alin. (1) lit. a) și g) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (1) și (2) Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Munteanu Constantin Marian la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat asupra unui membru de familie (faptă din 16.06.2024, victimă Furdui Andreea Manuela Maria).

În temeiul art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), d), e), h) și n) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi:

de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

dreptul de a alege;

drepturile părintești;

dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme;

dreptul de a comunica cu părțile civile Anonimizat 1, Anonimizat 4, Anonimizat 5, Furdui Alina Măriuca Andreea, Anonimizat 6, Anonimizat 2 ori de a se apropia de acestea, pe durata executării pedepsei detențiunii pe viață În temeiul art. 371 alin. (2) și (3) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (1) și (2) Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Munteanu Constantin Marian la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice (faptă din 16.06.2024).

În temeiul art. 38 alin. (2) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. a) Cod penal contopește cele două pedepse aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, a detențiunii pe viață.

În temeiul art. 45 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), d), e), h) și n) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor menționate anterior, pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 404 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă finală a detențiunii pe viață durata măsurii reținerii și a arestării preventive de la data de 17.06.2025 la zi.

În baza art. 399 alin. (1) Cod procedură penală menține ca legală și temeinică măsura preventivă a arestului preventiv dispusă față de inculpatul Munteanu Constantin Marian, măsură executorie potrivit art. 399 alin. (4) Cod procedură penală.

Latura civilă

În temeiul art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 25 Cod procedură penală și art. 1357 Cod civil:

admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă minoră Munteanu Ana Maria Elena prin reprezentant legal Anonimizat 1 și obligă inculpatul la plata sumei de 100.000 euro daune morale;

admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă minoră Anonimizat 2 prin reprezentant legal Anonimizat 1 și obligă inculpatul la plata sumei de 100.000 euro daune morale;

admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă Anonimizat 1 și obligă inculpatul la plata sumei de 100.000 euro daune morale și 3.000 euro daune materiale (cheltuieli de înhumare);

admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Anonimizat 6 și obligă inculpatul la plata sumei de 80.000 euro daune morale;

admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Furdui Măriuca Andreea și obligă inculpatul la plata sumei de 80.000 euro daune morale;

admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Anonimizat 4 și obligă inculpatul la plata sumei de 80.000 euro daune morale;

admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Anonimizat 5 și obligă inculpatul la plata sumei de 80.000 euro daune morale;

admite acțiunea civilă exercitată de Spitalul Județean de Urgență Ploiești și obligă inculpatul la plata sumei de 240,85 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate victimei.

Sumele în euro se vor calcula la cursul BNR de la data efectuării plății.

Măsuri asigurătorii și alte dispoziții

Menține sechestrul asigurător instituit prin încheierea din 24.11.2025 asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând inculpatului, până la concurența sumei de 200.000 euro.

Extinde măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 600.000 euro.

Dispune punerea în aplicare a măsurii de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Dispune restituirea toporului (coadă 80 cm, tăiș 20 cm) martorei Munteanu Alina Corina.

Dispune confiscarea sumei de 50 lei reprezentând contravaloarea toporului folosit la comiterea faptei.

Dispune recoltarea probelor biologice de la inculpat pentru determinarea profilului genetic și înscrierea în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Cheltuieli judiciare

Onorariile apărătorilor desemnați din oficiu vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Prahova (3.390 lei pentru persoanele vătămate și 1.797 lei pentru inculpat).

Obligă inculpatul la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 1.415 lei aferente fazei de urmărire penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 11.02.2026.

