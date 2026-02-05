Înșelăciuni în Ploiești prin metoda „pomana”, în numele regelui Cioabă. Percheziții

Polițiștii din Ploiești au descins în această dimineață la patru adrese din Răcari, Dâmbovița, într-un dosar de înșelăciune prin „metoda pomana”. Faptele de înșelăciune s-au petrecut în Ploiești, iar victimele sunt persoane în vârstă, de aproximativ 70 de ani.

UPDATE: Două femei reținute pentru înșelăciuni în Ploiești prin metoda „pomana”. Cum acționau

„Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2026, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate, prin folosirea unei metode de tip „pomană”, determinându-le să predea bijuterii din aur, care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14.000 de lei. Persoanele bănuite vor fi conduse la sediul unității de poliție, în baza mandatelor de aducere legal emise, pentru continuarea cercetărilor, urmând ca, în funcție de probatoriul administrat, să fie analizată dispunerea unor măsuri preventive.

Cum funcționează „metoda pomana”

„Metodă pomana” este o schemă de furt și înșelăciune prin care suspecții exploatează tradiția pomenilor pentru a câștiga încrederea victimelor, de regulă persoane în vârstă.

Aceștia se prezintă la ușă sau abordează oamenii pe stradă pretinzând că oferă alimente ori bunuri „de pomană”, invocând decesul unei persoane, în acest caz, numele lui Florin Cioabă, autoproclamat rege al romilor, decedat în 2013.

„Pomana” constă, de obicei, în cercei, inele, lanțuri, care, în realitate nu sunt din material prețios, ci dintr-un metal de culoare galbenă, asemănător aurului. Ulterior, așa-zisele rude ale regelui Cioabă își roagă victimele să-și dea jos propriile bijuterii, pentru a le proba pe cele oferite.

După ce victimele acceptă, „rudele” lui Cioabă le împachetează pe cele ale victimelor într-un șervețel, iar la final, profitând de neatenția acestora, hoții rămân cu bijuteriile păgubiților, iar aceștia din urmă, cu cele false.

Scenariul poate varia, iar în șervețel, păgubiții pot găsi, după ce pleacă, pietre sau alte obiecte. În anumite situații, hoții pot să roage victimele să deschidă șervețelele acasă.