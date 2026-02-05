Două femei reținute pentru înșelăciuni în Ploiești prin metoda „pomana”. Cum acționau

Două femei din Răcari, județul Dâmbovița, au fost reținute pentru 24 de ore pentru înșelăciuni comise în Ploiești, prin metoda „pomana”.

„În urma probatoriului administrat, față de două femei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, acestea vor fi prezentate, în cursul zilei de mâine, unității de parchet competente, cu propunere de dispunere a unei alte măsuri preventive”, au transmis reprezentanții Poliției.

Vă reamintim că oamenii legii au descins în această dimineață la patru adrese din Răcari pentru documentarea faptelor.

Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2026, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe femei din Ploiești determinându-le să predea bijuterii din aur, care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14.000 de lei.

Metoda pomana

„Metodă pomana” este o schemă de furt și înșelăciune prin care suspecții exploatează tradiția pomenilor pentru a câștiga încrederea victimelor, de regulă persoane în vârstă.

Aceștia se prezintă la ușă sau abordează oamenii pe stradă pretinzând că oferă alimente ori bunuri „de pomană”, invocând decesul unei persoane, în acest caz, numele lui Florin Cioabă, autoproclamat rege al romilor, decedat în 2013.

„Pomana” constă, de obicei, în cercei, inele, lanțuri, care, în realitate nu sunt din material prețios, ci dintr-un metal de culoare galbenă, asemănător aurului. Ulterior, așa-zisele rude ale regelui Cioabă își roagă victimele să-și dea jos propriile bijuterii, pentru a le proba pe cele oferite.

După ce victimele acceptă, „rudele” lui Cioabă le împachetează pe cele ale victimelor într-un șervețel, iar la final, profitând de neatenția acestora, hoții rămân cu bijuteriile păgubiților, iar aceștia din urmă, cu cele false.

Scenariul poate varia, iar în șervețel, păgubiții pot găsi, după ce pleacă, pietre sau alte obiecte. În anumite situații, hoții pot să roage victimele să deschidă șervețelele acasă.