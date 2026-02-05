Atac informatic la CONPET. În ce măsură este afectată compania

CONPET S.A. a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic care a afectat infrastructura IT de business a companiei, incidentul fiind înregistrat în data de 3 februarie 2026. Reprezentanții societății precizează însă că activitatea operațională nu a fost afectată.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, tehnologiile operaționale, inclusiv sistemul SCADA și sistemul de telecomunicații, nu au fost afectate. Astfel, transportul țițeiului și gazolinei prin Sistemul Național de Transport al Petrolului se desfășoară în parametri normali, fără sincope.

Ca efect al incidentului, site-ul companiei nu poate fi accesat.

Reprezentanții societății spun că specialiștii au intervenit imediat pentru limitarea efectelor și lucrează împreună cu autoritățile naționale competente în domeniul securității cibernetice pentru investigarea situației și repunerea rapidă în funcțiune a infrastructurii afectate.

În aceeași zi, CONPET a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), depunând o plângere penală în legătură cu incidentul.

Compania subliniază că atacul informatic nu afectează stabilitatea sa financiară, activitatea operațională sau capacitatea de a-și îndeplini obligațiile contractuale.