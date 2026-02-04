- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Tânăr de 28 de ani arestat în Ploiești pentru două încercări eșuate de furt și una reușită

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina politie
Foto cu caracter ilustrativ

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din Ploiești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma a două încercări eșuate de furt și una reușită. În cele două cazuri, bărbatul a pătruns în două locuințe din municipiu însă a fost văzut de proprietari și s-a făcut nevăzut. Acesta se află în recidivă postexecutorie.

- Publicitate -

Fapta care l-a trimis în spatele gratiilor a avut loc la magazia unui restaurant din cartierul Albert din Ploiești, de unde acesta a sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice.

Potrivit IPJ Prahova, la data de 1 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a admis propunerea formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și a dispus arestarea preventivă a unui tânăr de 28 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

- Publicitate -

Din probatoriul administrat în cauză, precum și din activitățile de urmărire penală efectuate, a rezultat că, în perioada 29-30.01.2026, persoana bănuită de comiterea faptei ar fi pătruns în două imobile din municipiul Ploiești, fără a sustrage bunuri.

În seara zilei de 31 ianuarie, persoana bănuită ar fi pătruns, fără drept într-o anexă aparținând unei societăți comerciale, de unde ar fi sustras bunuri.

În urma activităților de cercetare întreprinse de către polițiști, s-a stabilit identitatea persoanei de comiterea faptei, ca fiind un tânăr de 28 de ani din municipiul Ploiești.

- Publicitate -

Polițiștii au depistat tânărul în cauză la scurt timp, acesta fiind condus la sediul poliției pentru audieri.

„La momentul comiterii faptei, acesta se afla sub măsura preventivă a controlului judiciar. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat instanței, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, au mai transmis polițiștii.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

Marius Nica Marius Nica -
Doi angajați Electrica s-au electrocutat marți, 3 februarie, în...

De ce nu pot fi amendați unii călători fără bilet în Ploiești

Marius Nica Marius Nica -
Călătorii surprinși fără bilet pe mijloacele de transport în...

Decizie scandaloasă a instanței în Ploiești. Tânără amenințată cu toporul, agresorul recidivist lăsat liber. Mărturia victimei

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Într-un județ aflat în topul național al femicidul și...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -