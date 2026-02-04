Tânăr de 28 de ani arestat în Ploiești pentru două încercări eșuate de furt și una reușită

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din Ploiești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma a două încercări eșuate de furt și una reușită. În cele două cazuri, bărbatul a pătruns în două locuințe din municipiu însă a fost văzut de proprietari și s-a făcut nevăzut. Acesta se află în recidivă postexecutorie.
Fapta care l-a trimis în spatele gratiilor a avut loc la magazia unui restaurant din cartierul Albert din Ploiești, de unde acesta a sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice.
Potrivit IPJ Prahova, la data de 1 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a admis propunerea formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și a dispus arestarea preventivă a unui tânăr de 28 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
Din probatoriul administrat în cauză, precum și din activitățile de urmărire penală efectuate, a rezultat că, în perioada 29-30.01.2026, persoana bănuită de comiterea faptei ar fi pătruns în două imobile din municipiul Ploiești, fără a sustrage bunuri.
În seara zilei de 31 ianuarie, persoana bănuită ar fi pătruns, fără drept într-o anexă aparținând unei societăți comerciale, de unde ar fi sustras bunuri.
În urma activităților de cercetare întreprinse de către polițiști, s-a stabilit identitatea persoanei de comiterea faptei, ca fiind un tânăr de 28 de ani din municipiul Ploiești.
Polițiștii au depistat tânărul în cauză la scurt timp, acesta fiind condus la sediul poliției pentru audieri.
„La momentul comiterii faptei, acesta se afla sub măsura preventivă a controlului judiciar. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat instanței, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, au mai transmis polițiștii.
Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.