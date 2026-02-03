Doi angajați Electrica s-au electrocutat la Strejnicu

Doi angajați Electrica s-au electrocutat în această după amiază în timpul unor lucrări desfășurate la un stâlp din satul Strejnicu, comuna Târgșoru Vechi.

UPDATE: În jurul orei 16.00 elicopterul SMURD a aterizat la Strejnicu pentru preluarea bărbatului în vârstă de 46 de ani.

Totodată, a început deplasarea către UPU Ploiești o ambulanță SAJ Prahova cu victima de 24 ani.

UPDATE: Potrivit unor surse, după ce s-a electrocutat, bărbatul de 46 de ani ar fi căzut de pe stâlp, iar cel de 24 de ani a rămas suspendat în echipamentul de protecție.

Articol inițial

Potrivit ISU Prahova, un apel primit în urmă cu puțin timp la numărul unic de urgență 112 anunța faptul că o persoană care efectua lucrări la nivelul rețelei electrice, pe raza localității Strejnicu, s-ar fi electrocutat.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autoscară și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. Se așteaptă și intervenția elicopterului SMURD.

Echipajele sosite la locul intervenției au constatat că informațiile primite prin apel se confirmă, fiind vorba despre două victime, conștiente, bărbați de 46 și, respectiv, 24 ani. Dintre acestea, una se afla deja la sol, iar pe cea de a doua au coborât-o echipajele de intervenție, iar în acest moment primesc îngrijiri la locul intervenției.

Ce spune Poliția Prahova

„La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești intervin pentru efectuarea de cercetări la fața locului unui eveniment, sesizat prin apel 112, prin care a fost semnalat faptul că pe un stâlp din comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, o persoană s-ar fi electrocutat.

După finalizarea intervenției pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, vom reveni cu detalii privind împrejurările producerii evenimentului”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova

Vom reveni cu detalii

Vă reamintim că mai multe zone din Ploiești și din Strejnicu sunt afectate în această după amiază de o pană de curent.

