Avarie Electrica în Ploiești. Tramvaie și troleibuze blocate, semafoare nefuncționale

Mai multe zone din Ploiești se confruntă în această după amiază cu o pană de curent. Din cauza acestei situații este dat peste cap inclusiv traficul rutier și mersul mijloacelor de transport în comun.

Potrivit primelor informații, sunt afectate zonele Vest, Malu Roșu, Centru, dar și o parte a zonei de Sud, Gheorghe Doja, Kogălniceanu.

„Electrica are o avarie în zona de Vest și Sud a Ploieștiului. Stațiile de redresare de la Vest și Centru nu funcționează. Am rămas blocați și cu tramvaiele și cu troleele. Nu avem un timp de remediere de la Electrica.

În funcție de acest lucru, vom lua măsuri pentru reluarea circulației. În momentul de față, circulația tramvaielor și troleelor este oprită”, a declarat Nicolae Alexandri, director tehnic al TCE Ploiești, pentru Observatorul Prahovean.

Potrivit cititorilor ziarului, o pană de curent este în această după amiază și în satul Strejnicu, dar și în cartierul Mitică Apostol.

Trebuie precizat că în această după amiază doi angajați Electrica au fost electrocutați în timpul unor lucrări desfășurate la un stâlp din Strejnicu.

