Cauza întreruperilor de curent electric de marți din Ploiești și localitățile învecinate

Ploieștiul și mai multe localități învecinate au fost afectate marți, 3 februarie, de o pană majoră de curent electric. Mii de oameni au stat fără electricitate ore bune.

- Publicitate -

Dacă în Ploiești furnizarea curentului electric a fost reluată după aproximativ o oră, în Strejnicu spre exemplu, serviciul a redevenit funcțional în jurul orei 19.00.

Explicația Electrica

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești au precizat pentru Observatorul Prahovean că pana de electricitate a fost cauzată de un incident produs pe linia electrică aeriana LEA 20 KV din Târgșorul Nou.

- Publicitate -

Au fost afectați consumatorii din cartierele ploieștene 9 Mai și Malu Roșu, străzile Mărășești, Tudor Vladimirescu, Popa Farcaș și centrul municipiului Ploiești parțial, precum și Parcul Industrial Ploiești, dar și localitățile Strejnicu, Tătărani, Bărcănești, Mănești, Șirna și Potigrafu.

Reprezentanții societății au mai transmis că pentru restabilirea alimentării cu energie electrică, echipele de intervenție au efectuat manevre de izolare a rețelei, verificări și deconectări în urma cărora a fost identificată cauza incidentului.

Remedierea acestuia a impus deconectarea temporară a 4 stații de transformare de 110/20 kV (Tătărani, Columbia, Ploiești Crâng și Păstârnacu).

- Publicitate -

Doi angajați au fost electrocutați

În acest context trebuie precizat că doi angajați ai societății, care cel mai probabil lucrau la restabilirea alimentării cu energie electrică a localităților afectate, s-au electrocutat la Strejnicu și au fost transportați la spital.

Citește detalii despre starea acestora aici: Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

„Facem precizarea că durata de realimentare se încadrează în prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.46/15.06.2021.

- Publicitate -

Pe această cale dorim să asigurăm consumatorii că Distribuție Energie Electrica Romania depune toate eforturile pentru a limita efectele avariilor apărute accidental în retea, în cel mai scurt timp posibil, însă, timpul de remediere și amploarea avariilor depinde de complexitatea defectelor și a manevrelor specifice de identificare, izolare și reparare a acestora.

Recomandăm consumatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop: