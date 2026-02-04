Noi informații despre angajații Electrica electrocutați în Prahova, la Strejnicu

Doi angajați Electrica s-au electrocutat marți, 3 februarie, în timpul unor lucrări desfășurate la un stâlp de electricitate din satul Strejnicu, comuna Târgșoru Vechi. Starea lor este stabilă, spun medicii.

Accident de muncă

Ieri, un incident ghrav s-a produs în Strejnicu. Doi angajați ai Electrica s-au electrocutat în timpul unei intervenții. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a căzut de la înălțime, și un al doilea angajat, de 24 de ani, care a rămas suspendat în echipamentul de protecție. Ambii au fost electrocutați.

La scurt timp după incicdent, bărbatul de 46 de ani a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la Spitalul Floreasca din București.

Starea victimelor

Potrivit unor surse medicale, acesta a suferit mai multe traumatisme, însă se află în stare stabilă, fiind sub supravegherea medicilor.

Cel de-al doilea angajat a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde a rămas internat. Directorul unității medicale, medicul Sebastian Toma, a declarat pentru Observatorul Prahovean că pacientul a suferit arsuri prin electrocutare și este internat în secția de chirurgie plastică.

Starea sa este stabilă, iar rănile nu îi pun viața în pericol, cel mai probabil pentru că a purtat echipamentul de protecție. Tânărul ar putea fi externat în zilele următoare.

Dosar penal și anchetă ITM

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

De asemenea, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Prahova au deschis o anchetă, concluziile raportului urmând să fie prezentate și organelor de cercetare penale.

La acest articol a contribuit Luiza Toboc.