Dosar penal după ce doi angajați Electrica s-au electrocutat la Strejnicu

Polițiștii au deschis un dosar penal după ce doi bărbați, angajați Electrica, s-au electrocutat marți în timp ce efectuau lucrări de mentenanță la un stâlp de înaltă tensiune din Strejnicu.

Tânărul în vârstă de 24 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, iar bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost preluat de un elicopter SMURD.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, cercetările fiind continuate în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova