Ministrul Mediului ia în calcul desființarea ESZ Prahova

În plin scandal al sistării furnizării apei pentru peste 100.000 de prahoveni și dâmbovițeni, încercând să își ascundă incompetența, mulți șefi de instituții pasează responsabilitatea într-un sistem din al cărui circuit este cazul să dispară cei care mai mult încurcă decât să fluidizeze activitatea. Motivul intenției de a desființa ESZ Prahova: în alte județe nu există o asemnea societate și apa este livrată fără probleme.

Diana Buzoianu, a declarat miercuri, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni, că este posibil inclusiv să fie desfiinţată compania Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ).

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Considerăm că, după ce o să treacă această situaţie, în momentul în care se va face şi o analiză, va veni şi Corpul de Control cu concluziile respective, este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea acestei companii.

Pentru că, la final, este vorba de o companie care a fost creată nu pentru că oamenii aveau nevoie, repet, toate celelalte judeţe din ţară funcţionează pe un sistem clasic: fie operator privat, fie operator de consiliul judeţean.

Nu este ca şi cum în Prahova nu se puteau face lucrurile la fel. Oricare dintre cele două variante erau legitime.

Faptul că avem acest sistem total bizar funcţionează în dezavantajul oamenilor şi în situaţii de criză, dar şi în fiecare zi. Pentru că, repet, oamenii plătesc preţuri mult mai mari la apă, inclusiv datorită acestei structuri”, a declarat Diana Buzoianu pentru Cotidianul.