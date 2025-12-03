- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Restricție parțială de trafic pe DN 1, zona Comarnic, sensul Brașov – Ploiești

Claudiu Vasilescu
Autor: Claudiu Vasilescu
DN1 - Ph

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au efectuat verificări la fața locului.

- Publicitate -

Conform IPJ Prahova, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă.

O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului.

- Publicitate -

Pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanții la trafic, a fost instituită o restricție parțială de circulație pe banda sensului de mers Brașov – Ploiești, în zona km 111+430 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.

Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Primele vești bune în criza apei din Prahova. Video exclusiv

Oana Stoica Oana Stoica -
La aproape o săptămână de când peste 100.000 de...

Solidaritate. O companie de apă ajută mai multe primării și firme în criza apei

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei din Prahova afectează peste 100.000 de locuitori,...

Spitalul din Câmpina, în criză. Săli de chirurgie goale. La ATI, apa e cărată cu găleata

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Spitalul Municipal din Câmpina nu se mai fac...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -