Hidro Prahova dă vina pe ESZ pentru criza apei: ”Eroare de comunicare”

12 localități din Prahova au rămas, de ieri, fără apă. Producătorul de apă ESZ a transmis că are dificultăți în furnizare din cauza ploilor și a nivelului scăzut din barajul Paltinul. Hidro Prahova dă vina pe ESZ și invocă o eroare de comunicare. Consiliul Județean Prahova nu a reacționat până acum.

Criza apei în Prahova a început ieri, după ora 15:30 și ar trebui să dureze cel puțin 24 de ore. Sunt afectați locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș.

Contactată de Observatorul Prahovean, Ioana Bumbăcea, purtătorul de cuvânt al operatorului Hidro Prahova, a declarat:

„A fost o eroare de comunicare între ESZ ( Exploatare Sistem Zonal Prahova) și noi (n.red. Hidro Prahova). Practic, apa a fost oprită ieri, la ora 15.30, plus minus, însă, noi am fost informați la ora 17.00, când am remis comunicatul de presă. Am fost înștiințați, așadar DUPĂ CE APA A FOST OPRITĂ! Populația afectată a fost avertizată prea târziu. Nu știm când se va relua furnizarea, dacă va fi respectată ora, vom anunța de îndată ce primim informații în acest sens. Pot să vă spun că, la Câmpina, în proximitatea spitalelor, astăzi, până în prânz, vor fi montate containere tip IBC”.