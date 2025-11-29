Criza apei potabile la Câmpina. Oamenii, anunțați după ce robinetele au rămas goale 

Bătaie de joc pe nervii și sănătatea oamenilor, la Câmpina. De ieri după amiază, furnizarea apei potabile a fost oprită complet în municipiu. Anunțul cu privire la sistare a fost făcut tardiv, motiv pentru care oamenii s-au văzut nevoiți să golească rafturile magazinelor pentru a se aproviziona cu apă, inclusiv în scop menajer.

- Publicitate -

La primele ore ale dimineții, rafturile supermarketurilor din oraș erau deja goale sau aproape goale. Speriați de situație, câmpinenii au ieșit din case pentru a se aproviziona cu apă potabilă. Și-au umplut coșurile până la refuz, fiecare cumpărător în parte manifestându-și revolta pentru situație.

„Habar nu am avut că rămânem fără apă. Au anunțat târziu. Înțeleg, turbiditate foarte ridicată a apei furnizate din Barajul Paltinu către Stația de Tratare a Apei Voila gestionată de ESZ, situație care nu permite producerea apei potabile, dar de ce nu am fost anunțați din timp, asta pentru a ne face un stoc măcar pentru uz menajer?”

- Publicitate -

„Niște hoți, își bat joc de noi” sau „Ne spălăm, gătim, folosim la toalete apă îmbuteliată, așa < șmecheri> am ajuns, doar pentru simplul fapt că nu ni s-a comunicat în timp util, ca să ne facem rezerve”, sunt doar câteva dintre remarcile oamenilor care, de la prima oră a dimineții, au umplut coșurile cu apă îmbuteliată, rafturile magazinelor golindu-se instant.

„Nu am încredere că va fi reluată la ora la care au zis, trăim în România și asta spune tot”, a fost remarca unui alt câmpinean, intrigat de situație.

Hidro Prahova, prin purtătorul de cuvânt al instituției, Ioana Bumbăcea, a admis faptul că a fost vorba despre o eroare de comunicare între ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) și operatorul regional de apă și canal.

- Publicitate -

„A existat o „sincopă de comunicare” între EZS ( Exploatare Sistem Zonal Prahova) și noi (n.red. Hidro Prahova). Practic, apa a fost oprită ieri, la ora 15.30, plus minus, însă, noi am fost informați la ora 17.00, când am remis comunicatul de presă. Am fost înștiințați, așadar DUPĂ CE APA A FOST OPRITĂ!

Populația afectată a fost avertizată prea târziu. Nu știm când se va relua furnizarea, dacă va fi respectată ora, (n.red 15.30), vom anunța de îndată ce primim informații în acest sens. Pot să vă spun că, la Câmpina, în proximitatea spitalelor, astăzi, până în prânz, vor fi montate containere tip IBC”, au transmis reprezentanții HidroPrahova, prin purtătorul de cuvânt al instituției.

Contactată de observatorulph.ro, Irina Nistor, primarul municipiului Câmpina, a făcut următoarele precizări: „Primăria a pus la dispoziția Hidro Prahova cinci containere mari și am asigurat: spitalul Câmpina (în toate locațiile), Centrul cu dizabilități de pe Voila, centrul cu sindrom down și urmează să fie puse 2 containere în zona pieței în următoarele ore.

- Publicitate -

Ținem legătura să vedem ce se întâmplă și cum se rezolvă problema. Vom acționa în consecință. Dacă sunt persoane care nu își pot cumpăra apă de la magazine, bătrânii, bolnavii pot să sune la Poliția Locală pentru a fi ajutați de către agenți”, a precizat Irina Nistor.