Reacția oamenilor la anunțul Hidro Prahova de oprire a apei

Hidro Prahova a anunțat vineri că oprește furnizarea de apă potabilă în trei orașe și nouă comune din județ, din cauza turbidității apei. Motivul? Producătorul de apă Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova dă vina pe ploi și reducerea nivelului apei în Barajul Paltinu.

Astfel, locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș au rămas fără apă la robinet.

Criza ar trebui să dureze 24 de ore, astăzi în jurul orei 15.30 furnizarea apei ar trebui să se reia, însă există posibilitatea ca avaria să dureze mai mult.

Reacțiile oamenilor afectați nu au întârziat să apară la anunțul făcut de către Hidro Prahova. Ce spun oamenii pe Facebook:

„Plătim cel mai mare tarif din țara pt niște servicii deplorabile.

Chiar nu exista nicio obligativitate legala sa anuntati sistarile cu 24-48 de ore inainte??? Nu va ganditi ca avem copii, trebuie sa le facem de mancare, sa le facem baie? Cu atata tehnologie suntem in epoca de piatra…vai de noi.

Ordinul 88/2007 — regulamentul-cadru care stă la baza serviciilor de apă-canal — prevede că utilizatorul are dreptul „să fie anunțat cu cel puțin 24 de ore înainte” despre opririle programate sau restricționările furnizării serviciului.

Nu este normal sa se oprească fara să se anunțe, sa se pună înștiințare pe ușile blocurilor. Este inadmisibil. Trebuie să asigurați zone în care să aduceți cisterne sau bazine cu apa. Oamenii mai și lucrează, mai au copii. Cu ce le facem de mâncare??? Cu ce ne spălăm??

Eu zic realimentarea cu apa sa se facă imediat, și să fie folosită doar pentru utilizarea ei la menaj, deja magazinele rămân fără bidoane de apă.

Bătaie de joc pentru noi, fără să anunțați, rușine nu știți decât să măriți tariful,nu o informare când revine apa.

Trebuia să anunțați scris la blocuri. Nu e normal că 24 de ore să fie oprit ani toți au rețele de socializare.

Nu este o noutate. Când îți este lumea mai draga opriți apa.

Bine că făcui duș la ora 14.00…”

Acestea sunt doar câteva dintre mesajele oamenilor care sunt afectați de oprirea apei potabile în cele 12 localități din Prahova.

