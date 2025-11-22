Fake news grosolan demontat de poliție

Ministerul de Interne avertizează din nou, sâmbătă, că nu tot ce devine ”viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată. Este și cazul unei imagini care înfățișează o femeie distrugând o mașină de poliție.

- Publicitate -

Sunt din ce în ce mai frecvente postările create cu inteligența artificială care denaturează situații pentru a discredita instituții sau persoane sau pur și simplu pentru a genera vizualizări.

Unele fotografii sau videoclipuri sunt editate destul de bine, putând lesne să inducă în eroare, altele însă sunt falsuri grosolane, ușor de identificat ca fiind fără nicio legătură cu realitatea. Dacă ar fi doar pentru amuzament, nu ar fi atât de grav, însă nu toți cei care le văd le percep așa.

- Publicitate -

Citește articolele despre Fake news / siguranța pe internet AICI

Postarea Ministerului de Interne: ”Nu tot ce devine „viral” este și real.

Un clip poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă este fals. Popularitatea nu înseamnă autenticitate.

Materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoții puternice și sunt create să pară credibile.

Clipurile sunt realizate cu programe de inteligență artificială, acțiunile nu s-au întâmplat în realitate și au scopul de a incita cetățenii la astfel de activități.

Nu dați curs unor astfel de incitări și nu distribuiți clipurile false

Verificați sursa si studiați cu atenție imaginile. Nu distribuiți ce nu poate fi confirmat.