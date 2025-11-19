Shopping City Ploiești, partener Artown NOW: Vom sprijini scena artistică și culturală locală

Shopping City Ploiești a fost partener al proiectului Artown NOW. În acest context, reprezentanții NEPI Rockcastle au răspuns la întrebările Observatorului Prahovean.

Ce înseamnă pentru voi colaborarea cu un proiect care a reușit, în doar câțiva ani, să transforme fața orașului și să aducă arta în spațiul public?

Pentru noi, comunitatea setează ritmul centrelor noastre comerciale. De aceea, este important să fim receptivi și să oferim mai mult decât spații unde oamenii vin să facă shopping. Este important pentru noi să transformăm spațiile noastre în platforme unde comunitatea poate întâlni expresia creativă a artiștilor care dau viață spațiilor în care trăim.

Ne bucurăm că, prin realizarea pictorialului noWear din cadrul ARTOWN NOW și expunerea acestuia în mall, precum și prin amenajarea unui corner de socializare la fabrica UZUC, am putut aduce creațiile artiștilor mai aproape de oameni și am putut oferi oamenilor o experiență autentică și ocazia de a interacționa și de a descoperi povestea orașului.

Cum s-a schimbat percepția comunității față de astfel de proiecte de la prima ediție Artown până astăzi?

Observăm că, prin fiecare proiect pe care îl susținem, comunitatea devine tot mai receptivă și mai deschisă la interacțiunea cu artiștii și cu lucrările acestora. Această evoluție arată clar că sprijinul pe care îl acordăm proiectelor de acest gen este unul absolut necesar – publicul își dorește să ia parte la experiențe artistice și culturale, iar artiștii locali sunt tot mai deschiși să se implice și să își împărtășească creațiile. Rolul nostru este să îi susținem în acest demers, oferindu-le vizibilitate și oportunitatea de a interacționa direct cu publicul.

Credeți că arta urbană poate contribui la dezvoltarea comunității și la schimbarea mentalităților, dincolo de aspectul estetic? Cum percepeți transformarea Ploieștiului într-o „galerie de artă în aer liber”? Este un pas spre redefinirea identității vizuale a orașului?

Credem cu tărie că arta urbană poate contribui la dezvoltarea comunității și la schimbarea mentalităților. Transformarea Ploieștiului într-o „galerie de artă în aer liber” reprezintă pentru noi un exemplu clar al puterii unor astfel de inițiative, de a ne conecta cu exprimarea creativă a artiștilor locali și internaționali. Este un pas important în definirea identității vizuale a orașului dar, mai ales, o oportunitate de a oferi experiențe autentice.

Tema din acest an, „Genius Loci”, vorbește despre legătura dintre loc și spiritul comunității. Cum se reflectă această idee în viziunea Shopping City Ploiești asupra spațiului urban?

Shopping City Ploiești nu este doar un spațiu comercial, ci un loc de întâlnire între oameni, artă și viața urbană, un spațiu în care „spiritul orașului” capătă formă prin creativitate și experiențe împărtășite.

Tema „Genius Loci” se reflectă natural în ceea ce facem zi de zi: sprijinim inițiativele culturale, colaborăm cu artiștii locali și facilităm accesul oamenilor la proiecte artistice și culturale, contribuind astfel la construirea unei legături autentice și vii între comunitate și orașul său.

Cum poate mediul de afaceri sprijini astfel de inițiative culturale fără a le comercializa, ci păstrându-le spiritul autentic și comunitar? Cât de important este pentru un centru comercial ca Shopping City Ploiești să fie perceput ca partener cultural, nu doar comercial?

Rolul mediului de afaceri nu este să redefinească arta, ci să îi ofere spațiul și resursele de care are nevoie pentru a ajunge la oameni. Implicarea în proiecte culturale precum Artown NOW presupune crearea unui cadru în care ea poate fi trăită autentic.

În viziunea noastră, centrele comerciale sunt mai mult decât simple spații de shopping, ele devin adevărate hub-uri sociale, locuri în care oamenii se întâlnesc, se conectează și trăiesc experiențe comune.

De aceea, pentru Shopping City Ploiești, acest tip de parteneriat se bazează pe respect reciproc: artiștii aduc creativitatea și viziunea, iar noi punem la dispoziție infrastructura și deschiderea către publicul larg. În felul acesta, susținem arta fără a-i altera sensul, ci dimpotrivă, îi amplificăm impactul.

Ce reacții ați primit din partea publicului sau a clienților în urma implicării în ARTOWN NOW?

Reacțiile vizitatorilor ne-au arătat încă o dată că arta are puterea de a apropia oamenii și de a crea legături autentice. Pentru noi, a fost o reconfirmare a faptului că publicul își dorește tot mai mult astfel de experiențe care dau sens și culoare locurilor, transformând orice spațiu, fie el un mall sau o fabrică, într-un punct de întâlnire între artiști și comunitate.

Dacă ar fi să descrieți în câteva cuvinte transformarea adusă de ARTOWN NOW în Ploiești, care ar fi acelea?

ARTOWN NOW este despre redescoperirea orașului prin ochii artei, despre transformarea spațiilor gri în locuri care inspiră.

Prin implicarea Shopping City Ploiești, aceste experiențe au devenit accesibile tuturor: am facilitat interacțiunea directă între artiști și public, am susținut creativitatea locală și am transformat spațiile noastre în puncte de întâlnire culturală, contribuind astfel la regenerarea urbană.

Cum vedeți evoluția acestui parteneriat în anii următori? Putem spera ca Ploieștiul să devină un reper național în arta urbană? Aveți un mesaj pentru ploieștenii care sunt beneficiarii acestui proiect cultural, susținut de Shopping City Ploiești?

Vedem acest parteneriat ca pe o oportunitate de lungă durată de a sprijini constant scena artistică și culturală locală. În anii următori, Shopping City Ploiești va continua să fie un catalizator pentru proiecte care regenerează orașul, facilitează dialogul între artiști și publicul larg și transformă spațiile urbane în locuri pline de inspirație.