Mai multe localități din Prahova sunt afectate pene de curent

Claudiu Vasilescu
Avarii Electrica Prahova
Avarii Electrica Prahova

Numeroase localități din Prahova sunt afectate, marți seara, de avarii produse în rețeaua de alimentare cu energie electrică. Echipele aflate în teren nu pot preciza momentan când vor restabili alimentarea cu energie electrică.

Conform Distribuție Energie Electrică România, în Prahova nu sunt alimentați cu energie electrică abonații din:

Valea Călugărească, Urlați, Albești Paleologu, sat Muru, Avarie survenită la 17:25 – termen remediere momentan indisponibil.

Vălenii de Munte și Teișani, avarie survenită la 16:40 – termen remediere momentan indisponibil

 Loc: VALCANESTI, Sat: VALCANESTI
Loc: DUMBRAVESTI, Sat: PLOPENI SAT
Loc: DUMBRAVESTI, Sat: DUMBRAVESTI
Loc: DUMBRAVESTI, Sat: GAVANEL
Loc: COSMINELE, Sat: COSMINELE

Avarie survenită la 16:21 – termen remediere momentan indisponibil

Adresa: Câmpina- străzile: Arcașului, Buciumului, Silviculturii, Vacanței, Violetei, Afinului, Plantației, Voila. Termen de remediere momentan indisponibil.

Revenim cu detalii.

