Mai multe localități din Prahova sunt afectate pene de curent

Numeroase localități din Prahova sunt afectate, marți seara, de avarii produse în rețeaua de alimentare cu energie electrică. Echipele aflate în teren nu pot preciza momentan când vor restabili alimentarea cu energie electrică.

Conform Distribuție Energie Electrică România, în Prahova nu sunt alimentați cu energie electrică abonații din:

Valea Călugărească, Urlați, Albești Paleologu, sat Muru, Avarie survenită la 17:25 – termen remediere momentan indisponibil.