Lucrările de pe DN1, de la Movila Vulpii, se amână

Programate să înceapă luni, pe 17 noiembrie, lucrările de pe DN1 din zona Movila Vulpii se amână până în primăvară.

Vă reamintim că potrivit unei informări a CFR, în perioada 17 noiembrie, ora 20:45 – 21 noiembrie, ora 19:00, urmau să fie executate lucrări de reparații la trecerea la nivel cu calea ferată km 2+390 (linia 311 Buda – Slănic) și km 69+925 (DN1) de pe teritoriul comunei Păulești (Movila Vulpii).

Potrivit surselor Observatorul Prahovean, lucrările au fost amânate din motive ce țin de starea vremii și predictibilitatea traficului rutier. Acestea vor demara în primăvara anului viitor.

Observatorul Prahovean a atras atenția în repetate rânduri asupra stării carosabilului în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.