Bărbat din Prahova, arestat preventiv pentru trafic de droguri (VIDEO)

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere și trafic de droguri de mare risc, vândute, în Prahova, incusiv minorilor. În urma a două percheziții domiciliare efectuate pe 6 noiembrie 2025, de către polițiști, în municipiul Ploiești și orașul Mizil, dar și în autoturismul bărbatului, au fost descoperite și ridicate aproximativ 25 de grame de drog de mare risc, porționate și ambalate în scopul comercializării, precum și alte mijloace de probă.

- Publicitate -

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 44 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, bărbatul ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc, către consumatori, inclusiv minori, din județul Prahova.

- Publicitate -

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise, comercializate de către cel în cauză (MDMB-4en-PINACA, drog de mare risc).

De asemenea, la data de 6 noiembrie 2025, acesta a fost prins în flagrant delict, imediat după ce ar fi vândut o cantitate de substanță vegetală impregnată cu drog de mare risc (MDMB-4en-PINACA).

Citește și: Tânăr depistat cu droguri asupra lui la Gara de Sud din Ploiești

În urma a două percheziții domiciliare efectuate, la data de 6 noiembrie 2025, de către polițiști, în municipiul Ploiești și orașul Mizil, dar și în autoturismul bărbatului, au fost descoperite și ridicate aproximativ 25 de grame de drog de mare risc, porționate și ambalate în scopul comercializării, precum și alte mijloace de probă.

- Publicitate -

La data de 7 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea bărbatului, pentru 24 de ore.

La data de 7 noiembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești”, a transmis IPJ Prahova.