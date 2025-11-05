Spitalul din Sinaia, amendat după moartea unei tinere de 34 de ani

Controlul DSP Prahova la Spitalul Orășenesc din Sinaia a scos la iveală numeroase nereguli, motiv pentru care s-a lăsat cu amenzi și avertismente. Echipa de inspectori s-a deplasat la unitatea sanitară după ce o tânără de 34 de ani, care a trecut printr-o operație la începutul lunii octombrie la spitalul din oraș și care, ulterior, a ajuns la Fundeni în stare gravă, a murit.

- Publicitate -

Controlul a fost efectuat de către inspectorii Direcției de Sănătate Publică Prahova în zilele de 27 și 28 octombrie 2025. Acțiunea a vizat verificarea prevederilor legislației sanitare în vigoare la nivelul unității sanitare.

Ministerul Sănătății a remis un comunicat în care se precizează că Spitalul Orășenesc Sinaia a primit amendă în valoare de 67.500 de lei, dar și un avertisment pentru neimplementarea procedurii de screening a pacienţilor la internare.

- Publicitate -

Amenzi pentru numeroase nereguli

„Pe parcursul controlului au fost identificate neconformități pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale după cum urmează:

amendă contravenţională conform HG nr.857/2011 art.30 lit. l, în cuantum de 30.000 lei pentru neasigurarea dotărilor minime obligatorii în secţiile/compartimentele ATI, bloc operator.

amendă conform HG nr.857/2011 art.33 lit.j, în cuantum de 30.000 lei pentru nerespectarea programului propriu de supraveghere şi control a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

amendă contravenţională medicului coordonator CPIAAM, conform HG nr. 857/2011 art. 30, lit. i, în cuantum de 7.500 lei pentru neîntocmirea şi nerespectarea procedurilor specifice activităţii de sterilizare.

avertisment conform OG nr.2/2001 art.7 pentru neimplementarea procedurii de screening a pacienţilor la internare conform Legii nr.3/2021 art.8 lit j.

Pentru aspectele privind actul medical, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor Prahova”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

Claudia Secăreanu s-a stins la Fundeni. Soțul femeii amenință cu instanța

Vă reamintim, o femeie din Buşteni, Claudia Secăreanu, a ajuns în stare critică la Spitalul Fundeni din București, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală de rutină la spitalul din Sinaia. Tânăra a murit la spitalul din capitală, din cauza complicațiilor apărute în urma operației de colecistectomie, suferite pe 26 septembrie 2025, la unitatea sanitară din Prahova.