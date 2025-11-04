Ploieștenii sunt revoltați: 4 lei călătoria. Scumpesc chinul, nu transportul

Pe 30 octombrie, Consiliul Local Ploiești a aprobat majorarea tarifelor pentru transportul în comun operat de TCE Ploiești. Din data de 5 noiembrie 2025, biletul simplu pentru o călătorie pe o linie costă 4 lei, față de 2,50 lei cât era până acum.

Pentru mulți ploieșteni însă, decizia vine într-un moment sensibil: veniturile sunt sub presiune, facturile casnice cresc, iar condițiile de transport nu par să fi beneficiat de îmbunătățiri semnificative.

Realitatea din transportul ploieștean

O echipă a Observatorului Prahovean a urcat în tramvaiul de pe traseul 101 de la Gara de Sud către centru. Câțiva pensionari, dar și elevi, stăteau zgribuliți în vagonul care scârțâia la fiecare viraj.

Frig, mizerie, gumă mestecată lipită de geamuri, dar și un miros deranjant. Este imaginea crudă a condițiilor de transport pe care trebuie să le accepte călătorii.

Reportajul video realizat de echipa noastră, urmat de reacții live de la călători, poate fi urmărit la finalul articolului.

Un bărbat pensionar, așezat aproape de ușa de coborâre, a comentat fără rezerve: „Au înnebunit. Cum să ceară 4 lei pentru condițiile astea. Cazi din tramvai, ce să mai zic de curățenia care lasă de dorit.”

Un alt călător adaugă: „E mizerie, veniturile sunt tot mai mici și ei măresc prețurile. Ca să nu mai zic că e mizerie și în stațiile din oraș.”

Astfel se conturează un sentiment de revoltă discretă, dar palpabilă, în rândul utilizatorilor de zi cu zi: creșterea tarifelor pare mult mai lipită de realitățile economice ale cetățeanului obișnuit decât de o îmbunătățire evidentă a serviciilor.

Echilibru între preț și calitate? Lipsă!

Majorarea este semnificativă (de aproape 60%), dar în lipsa unei îmbunătățiri vizibile a serviciului, vagoane vechi, curățenie deficitară, stații neîngrijite, riscul este ca mai mulți călători să renunțe la transportul public.

Pentru pensionari cu pensii modeste sau pentru elevi şi studenţi care folosesc zilnic transportul public, costul suplimentar se adaugă la un buget deja afectat de criza economică și de scumpiri.

Dacă cei 4 lei ceruți pentru un bilet nu vin însoțiți de vagoane mai curate și încălzite, sau stații igienizate, riscăm ca transportul public să devină un lux și un motiv accentuat de nemulțumire pentru ploieșteni.