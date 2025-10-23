Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Toamna prinde viață în județul Prahova printr-o serie de evenimente, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În ultimul weekend din octombrie, chiar dacă vremea e una destul de friguroasă, prahovenii sunt așteptați la spectacole de teatru, evenimente hipice, dar și la Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor”, care revine cu cea de-a cincea ediție.

„Al matale, Caragiale”, vineri, 24 octombrie, de la ora 10.30, la Teatrul Toma Caragiu

În regia lui Mihai Gruia Sandu, „Al matale, Caragiale” este un spectacol-caleidoscop ce reînvie universul inconfundabil al lui Ion Luca Caragiale, aducând pe scenă o galerie de personaje, momente și replici memorabile. Sub forma unei suite de episoade, spectacolul îmbină texte ale unor schițe binecunoscute, fragmente dramatice și monologuri satirice cu elemente biografice, pentru a reda esența unei lumi ce pare la fel de actuală acum, ca in urmă cu un secol.

„The Night Alive”, vineri și sâmbătă, (24/25 octombrie), de la ora 18.30, la Teatrul Toma Caragiu

„The Night Alive” este o piesă scrisă în 2013 de dramaturgul și regizorul irlandez Conor McPherson. Premiera oficială a spectacolului a avut loc în același an, la Londra, în regia autorului.

Oscilând între tărâmul dramei și cel al comediei, „The Night Alive” este o piesă care explorează viețile unor suflete rătăcite … și o întâlnire întâmplătoare care le-ar putea schimba cursul.

Întreaga acțiune are loc la Dublin, în camera dezordonată în care locuiește Tommy, un bărbat de vârstă mijlocie a cărui viața este în derivă de 2 ani încoace, de când s-a înstrăinat de familia sa.

„Luna Amară”, vineri, 24 octombrie, de la ora 19.30, Teatrul Naţiei din Ploieşti

Cu un portofoliu live impresionant și o abordare proprie a muzicii rock, cu influențe inclusiv din spectrul metalic și progresiv, „Luna Amară” continuă să fie relevanți prin arta lor cu mesaj, implicarea socială, profunzimea versurilor și pasiunea cu care se urcă pe scenă de fiecare dată.

„Sorry, Charlie”, duminică, 26 octombrie, de la ora 18.30, la Teatrul Toma Caragiu

Charlie și Jeny vor să fure un diamant prețios din casa domnului Butterfly, „șeful cel mare” al lui Charlie, în timp ce acesta este plecat în vacanță împreună cu soția sa, însă, tentativa celor doi este întreruptă de apariția unui alt cuplu, în fața căruia devin nevoiți să joace rolul adevăraților proprietari.

Lucrurile se complică și mai mult atunci când în casă își face apariția un al treilea personaj, care pretinde că este adevăratul Butterfly.

O comedie cu numeroase răsturnari de situație, in care schimburile rapide de identitate ale personajelor creeaza o succesiune de întâmplări neașteptate și amuzante.

„Bursa Angajatorilor”, pe 24 și 25 octombrie, la Ploiești

Târgul de joburi „Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase.

Condițiile economice actuale reprezintă pentru angajatori oportunitatea de a selecta cei mai buni angajați, de eficiența acestora depinzând în mare măsură atenuarea efectelor noilor măsuri fiscale.

Totodată, prezența la Bursa Angajatorilor reprezintă oportunitatea ideală de branding, atât la locul desfășurării, cât și prin intermediul mediatizării intense pre și posteveniment.

„Green Maze Ultimate Adventure”, la Grădina Botanică Bucov

Pe 26 octombrie, de la ora 13:00, Grădina Botanică Bucov devine scena unui eveniment inedit: „Green Maze Ultimate Adventure”, organizat de echipa de robotică infO(1)Robotics a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, în parteneriat cu clubul de drumeții SprEVarf.

Ce vor descoperi participanții?

O aventură interactivă de orientare, în care traseul prin Grădina Botanică devine un labirint plin de indicii și provocări.

Probe de strategie și gândire critică, inspirate din mediul natural, unde fiecare alegere contează în descoperirea comorii finale.

Exerciții practice de cooperare și decizie, care stimulează analiza logică, comunicarea și soluționarea creativă a problemelor.

Un cadru natural spectaculos, care transformă fiecare pas într-o experiență de învățare și aventură.

Bienala Internațională de Artă continuă în Prahova

Evenimentul a început pe 25 septembrie și se desfășoară la Ploiești, Câmpina, dar și în alte localități ale județului până pe 30 octombrie.

Bienala Internațională Prahova este un eveniment cultural multidisciplinar cu tema „Rețele invizibile”, organizat de Galerie Mystique. Aproximativ o sută de artiști din țară și străinătate participă la prima ediție a evenimentului.

Ediția 2025 reunește numeroase creații din domenii diverse: pictură, sculptură, grafică, fotografie, artă digitală și instalații și pune în dialog perspective artistice din spații culturale variate.

Reuniune hipică aniversară, duminică, 26 octombrie, la Hipodromul Ploiești

Duminică, 26 octombrie, începând cu ora 10:00, va avea loc o reuniune hipică aniversară- 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României.

Regina Maria a fost o mare iubitoare a sportului hipic, fiind pasionată de cai. Călăria nu doar că i-a adus momente de relaxare, dar i-a și întărit legătura cu tradițiile regale și cu România.

Regina a fost adesea văzută călărind pe domeniile regale și participând la evenimente ecvestre, demonstrând nu doar abilități impresionante, ci și o eleganță naturală, care a devenit un simbol al regalității. În acea perioadă, calul era considerat un simbol al puterii și al statutului, iar Regina Maria l-a îmbrățișat cu mândrie ca parte a imaginii sale regale.

Programul evenimentului hipic cuprinde patru curse de trap, dintre care se evidențiază Premiul Arcul de Triumf, Premiul României la Trap și o cursă de galop – Premiul Regina Maria, organizată în colaborare cu Jockey Club Român.

Micii spectatori se vor putea bucura de diferite activități sportive și de fun-corner-ul pregătit special pentru ei.

„Vă așteptăm duminică la Hipodrom și vă reamintim că ținuta specifică evenimentelor hipice este caracterizată de eleganță, atât în vestimentație cât și în atitudine.

Prețul biletului de intrare este 5 lei/persoană, copiii și persoanele cu dizabilități au accesul gratuit”, transmit organizatorii.