Spitalele, obligate să pună butoane de panică în saloane

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că în toate spitalele publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, a declarat, pentru observatorulph.ro, că, în acest fel, vor fi salvate vieți, iar pacienții vor beneficia de mai mult confort la nivel psihologic, știind că au la îndemână un instrument prin care pot cere oricând ajutor.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical.

În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă.

Sunt descurajate și potențialele agresiuni din spitale

Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici. Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale.

În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, a transmis, într-o postare pe pagina sa de Fcaebook, președintele Nicușor Dan.

Pacienții trebuie să fie instruiți

Măsura, spune președintele Asociației Nationale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, este una benefică, dar asta în condițiile în care atât pacienții, cât și personalul medical să fie instruiți, să fie inclus acest lucru în regulamentul de organizare și funcționare al spitalelor.

„Știm cu toții că nu toate spitalele au integrat sistemul de sonerii la patul pacienților. Butonul de panică poate salva vieți, mai ales în cazul pacienților care pot suferi un AVC, ori un infarct, iar intervenția trebuie să fie rapidă.

Cunoaștem faptul că spitalele de la noi se confruntă cu deficit de personal, iar un buton de panică, înmânat fiecărui pacient, va reduce atât din stresul pe care omul îl resimte când rămâne neputincios în cameră, dar, mai ales, așa cum precizam, va face intervenția cadrelor medicale mult mai eficientă, orice secundă fiind esențială pentru salvarea unei vieți.

Nu trebuie să se facă abuz

Foarte important, însă, este să nu se facă abuz, adică să existe, în fiecare spital, o instruire în acest sens, chiar și o informare scrisă, pentru ca toată lumea să înțeleagă când trebuie să apeleze la butonul de panică”.