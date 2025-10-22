Bursa Angajatorilor – Târg de joburi la Ploiești, 24-25 octombrie – LIVE

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Câmpina și alte localități, fără apă din cauza unor avarii

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
robinet
Foto cu caracter ilustrativ

Avarii pe conductele de distribuție a apei potabile în mai multe localități din Prahova. Afectat este și municipiul Câmpina, unde HidroPrahova a informat abonații că furnizorul de apă Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) a anunțat faptul că alimentarea cu apă potabilă din sursa Stația de Tratare Voila va fi întreruptă, pe 22 octombrie, pentru o perioadă estimată de 12 ore, din cauza unei avarii majore produse pe conducta de aducțiune F1 Voila – Movila Vulpii.

- Publicitate -

În această perioadă, vor fi afectați, parțial sau total, abonații din următoarele localități: Breaza, Băicoi, Câmpina (parțial/ presiune scăzută), Adunați, Brebu, Florești, Aluniș, Vărbilău, Șotrile, Telega, Poiana Câmpina și Bănești.

Echipele ESZ Prahova intervin pentru remedierea avariei, iar HidroPrahova precizează că  va relua distribuția apei imediat după reluarea alimentării din sursă. Durata anunțată poate fi modificată în funcție de evoluția lucrărilor.

- Publicitate -

Recomandare operatorului este ca abonații din localitățile afectate să își constituie rezerve de apă pentru consum menajer.

Citește și: Peste 1000 de brezeni cer ieșirea din HidroPrahova

Avarii apărute la conducta de distribuție a apei potabile au fost anunțate astăzi, 22 octombrie în mai multe localități ale județului, printre care  comuna Bărcănești, strada Crinilor, afectați de  întrerupere  fiind și abonați care locuiesc în satele Românești, Pușcași, Ghighiu, Tătărani, comuna Dumbrăvești, sat Plopeni Sat, dar și  comuna Scorțeni, sat Mislea, orașul Băicoi, strada Soarelui.

În comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii- Rali, Hidro Prahova a anunțat că de miercuri, 22 octombrie, până joi, 23 octombrie, din cauza unor lucrări de igienizare a rezervorului de apă din Stația de Tratare a Apei va fi întreruptă furnizarea apei potabile, cu posibilitate de prelungire

- Publicitate -

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor programate de spălare și igienizare a rezervorului de apă din Stația de Tratare a Apei din satul Poienarii Rali.

Vor fi afectați abonații care locuiesc în satele Poienarii- Rali și Poienarii Vechi.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -