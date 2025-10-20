CCR a respins tăierea pensiilor speciale

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis în urmă cu puțin timp sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost admisă, a anunțat CCR.

Contestația a fost admisă în integralitate, au declarat pentru HotNews surse din Curtea Constituțională.

Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat aceleași surse.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut.

Soluția pe scurt: “Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”. Curtea urmează să ofere mai multe detalii privind decizia luată în urmă cu scurt timp.