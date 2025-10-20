Peste 400 de apeluri la 112 în acest weekend

Polițiștii prahoveni au intervenit la peste 400 de evenimente sesizate prin SNUAU 112 în ultimele 72 de ore. Prin acțiunile lor au descurajat comiterea de infracțiuni și contravenții, iar în ceea ce privește abaterile de la regimul rutier, aceștia au reținut aproximativ 30 d epermise auto. Marea problemă arată a fi, în continuare, conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

- Publicitate -

„Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au acționat cu fermitate și profesionalism în perioada 17 – 19 octombrie, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, intervenind operativ la peste 400 de evenimente semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Prin prezența activă în teren și răspunsul prompt la sesizările cetățenilor, efectivele de poliție au descurajat comiterea de infracțiuni și contravenții, contribuind la consolidarea autorității instituției și la protejarea comunității.

- Publicitate -

În domeniul siguranței rutiere, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni preventive și combative, context în care au fost constatate 8 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, majoritatea vizând conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, au fost identificate și 2 infracțiuni silvice, privind sustragerea de arbori.

Ca urmare a activităților desfășurate, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 170.000 de lei.

Aproximativ 30 de șoferi au rămas fără permis

În cazul abaterilor grave la regimul rutier, care impun măsuri restrictive, polițiștii au dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce față de aproximativ 30 de conducători auto, din care:

- Publicitate -

4 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (contravenție);

3 pentru nerespectarea regimului legal de viteză;

5 pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare;

3 pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor;

4 pentru neacordarea priorității pietonilor;

1 pentru manifestarea unui comportament agresiv în traffic și 10 alte abateri.

Activitățile preventive și reacțiile operative ale structurilor de poliție vor continua, având ca principal obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și impunerea respectării normelor legale de conviețuire socială și de circulație rutieră.

Având în vedere numărul îngrijorător de conducători auto depistați sub influența băuturilor alcoolice, reiterăm faptul că legislația în vigoare prevede toleranță zero față de aceste fapte, fie ele de natură contravențională sau penală.

Totodată, atragem atenția asupra modificărilor legislative în domeniul rutier, potrivit cărora persoanele care, aflându-se sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori nu dețin permis de conducere, produc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane vor fi supuși unor sancțiuni și pedepse stricte.

- Publicitate -

Poliția Română rămâne ferm angajată în misiunea sa de a proteja viața, integritatea și bunurile cetățenilor și face apel la responsabilitate și respect față de lege din partea tuturor participanților la trafic.

Siguranța cetățenilor reprezintă prioritatea instituției noastre!”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.