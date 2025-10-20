Scandal în centrul Ploieștiului provocat de un tânăr suspectat că era drogat

Un tânăr implicat într-un scandal în centrul Ploieștiului a fost depistat de jandarmi cu substanțe cu posibil efect psihoactiv .

Duminică după-amiază, în jurul orei 17:45, în apropiere de Parcul „Toma Socolescu” din Ploiești, între doi tineri a izbucnit un scandal.

În zonă a ajuns un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab”, care a intervenit pentru aplanarea conflicului.

Potrivit unui comunicat al grupării de jandarmi, în timpul intervenției, unul dintre bărbați (22 de ani) manifesta un comportament suspect și se afla într-o stare de agitație.

”În urma controlului corporal efectuat, asupra acestuia a fost găsit un plic ce conținea o substanță vegetală de culoare verde-olive, posibil cu efect psihoactiv” au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Cei doi bărbați au fost duși la cea mai apropiată secție de poliție, și ar putea fi cercetați penal cpnform Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.