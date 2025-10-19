Părinții vor avea control parental asupra chatboților AI utizați de copii

Din 2026, părinţii vor avea mai mult control asupra conversaţiilor pe care le au copiii lor adolescenţi cu chatboturile AI, după critici legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi.

- Publicitate -

Meta Platforms va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, ca parte a unui nou set de măsuri menite să sporească siguranţa minorilor pe platformele sale sociale, după criticile legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi, transmite Reuters, citată de g4media.ro.

Compania a anunțat că, din 2026, părinţii vor putea bloca anumite personaje AI, urmări subiectele generale discutate de adolescenţi cu chatboturile şi cu asistentul Meta AI, fără a fi nevoie să dezactiveze complet accesul la inteligenţa artificială.

- Publicitate -

Meta a mai anunţat că experienţele AI destinate adolescenţilor vor fi adaptate pe baza sistemului de clasificare a filmelor PG-13, pentru a limita expunerea acestora la conţinut nepotrivit.

De asemenea, compania foloseşte semnale bazate pe inteligenţă artificială pentru a aplica automat măsuri de protejare a conturilor despre care suspectează că aparţin minorilor, chiar dacă utilizatorii declară că sunt adulţi.