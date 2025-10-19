Loc de joacă periculos în cartierul Malu Roșu din Ploiești

Ritmul în care se fac investiții în Ploiești este cu mult mai lent față de cel în care bunurile de pe domeniul public se degradează. Este și cazul unui loc de joacă din cartierul Malu Roșu.

Covorul antitraumă turnat cu ani în urmă în parcul de pe Aleea Școlii din cartierul Malu Roșu, aflat lângă Grădinița 21, a ajuns să arate jalnic iar riscul de accidentare este major.

Ținând cont de poziționarea acestuia, locul de joacă este unul dintre cele mai frecventate din cartier. Părinții care își duc zilnic copiii în parc cer modernizarea acestuia în regim de urgență.

„Așa arată locul de joacă de lângă Grădinița 21 din Malu Roșu. Este un real pericol. Știm că primăria nu are fonduri, dar ar trebui găsită o soluție de inventariere și prioritizare astfel încât unele probleme, care țin de siguranța copiilor, să fie rezolvate înainte ca cineva să ajungă la spital”, este mesajul primit pe adresa redacției, care a însoțit imaginile de mai jos.

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la această situație.