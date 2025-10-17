Artown NOW s-a încheiat. Imagini cu operele ediției din acest an

Cea de-a patra ediție a Artown NOW anuala de artă urbană din România, s-a încheiat după cinci săptămâni în care arta a devenit o forță colectivă de regenerare și orașul o veritabilă scenă de creație, reflecție și co-prezență. În 2025, Ploieștiul s-a transformat într-un laborator viu de imaginație civică, unde orașul, artiștii și comunitatea au scris împreună o nouă poveste despre apartenență.

Concepută ca un mecanism public de imaginație civică, Artown NOW transformă spectatorii în co-autori și spațiile neutre în locuri cu sens.

Ediția din acest an, construită în jurul temei Genius Loci – Spiritul locului, a adus în stradă lucrări care vorbesc despre memorie, grijă și vizibilitate: mileuri gigantice ca metafore ale intimității, Moș Ploaie ca mitologie locală reînsuflețită, personaje interbelice care populează din nou orașul, clădiri cusute ca gest de protest și instalații care se schimbă odată cu privirea. Toate au invitat publicul să vadă ce, de obicei, trece neobservat.

Scena centrală a acestei ediții a fost Fabrica UZUC, recontextualizată din uzină de utilaje chimice în uzină culturală: Urban Zone of Unconventional Culture.

În interiorul fabricii au fost amenajate nouă expoziții, fiecare în câte o hală, transformând uzina într-un loc expus, un loc imersiv, un loc de scriere și autodescriere, în care comunitatea își exersează capacitatea de a imagina împreună.

Așa se construiește un templu al timpului, din gesturi artistice care dau locului memorie și viitor.

Pe durata anualei, mii de vizitatori au trecut pragul UZUC, participând la concerte și ateliere dedicate solidarității și incluziunii sociale, mișcării, ilustrației, poeziei, colajului și multor alte forme de expresie. Peste o sută de tururi ghidate au fost organizate pentru publicul larg, de la copii și adolescenți la seniori, artiști, arhitecți sau membri ai ONG-urilor locale, care au descoperit fabrica dintr-o perspectivă nouă.

„Când un gest artistic se instalează într-un loc, locul se schimbă. Devine sfânt prin creație, atenție și grijă”, notează curatoarea. „La UZUC, fiecare hală a devenit un templu al timpului, un spațiu al reîntemeierii prin artă.”

Ediția din acest an a reunit 100 de artiști din 14 țări precum Polonia, Spania, Republica Moldova, Serbia, SUA, Italia, Uruguay, Africa de Sud, Argentina, Franța, într-un demers colectiv care a combinat diversitatea culturală cu energia autentică a spațiului public.

Au fost realizate 22 de murale, 17 sculpturi și peste 50 de intervenții care au reconfigurat fațade, piețe și străzi din Ploiești.

Două tramvaie artistice au devenit instalații mobile, iar șase obiecte de mobilier urban au fost create special pentru comunitate, combinând utilitatea cu estetica.

Proiectul special, sculptura „Dl. Goe” amplasată în Gara de Sud, a integrat arta în fluxul cotidian al orașului, iar intervențiile colective au conectat cartierele între ele prin culoare, narațiune și simbol.

Pentru echipa Artown NOW, arta este o forță care creează legături. Când comunitatea se strânge în jurul unei lucrări, cercul vicios al neîncrederii se transformă într-un cerc virtuos al grijii.

Anuala propune o etică a coexistenței, un mod de a converti proprietatea în împărtășire și trecerea în rămânere.

Prin implicarea artiștilor, voluntarilor, partenerilor și a comunităților locale, Artown NOW 2025 a demonstrat că un oraș poate fi reimaginat atunci când devine loc de întâlnire între artă și viață.

