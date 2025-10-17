„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Ploiești – cununii civile, săptămâna 19 – 25. 10. 2025
20.10.2025
- Zhao Kaiwen – Guțu Loredana
- Grigoriu Mihail – Grigoriu Alexandrina
23.10 2025
- Nicolae Horia – Gabriel – Iacob Anca – Georgiana
25.10. 2025
- Antofie Valentin – Ion – Mihai Florina Violeta
- Stanciu Ciprian Vasile – Pericleanu Elena
- Vlaicu David – Cătălin – Lazăr Beatrice – Ioana
- Nicolae Alexandru – Fabian – Necula Petronela – Mihaela
- Săftoiu Robert – Constantin – Zafir Ștefania – Mihaela
- Kiss Claudiu – Patraș Cristina
- Rădulescu Marius – Irinel – Bănică Monica-Carla
Câmpina – cununii civile, săptămâna 19 – 25. 10. 2025
25.10. 2025
- Dinu Mihai – Goran Sonia – Cristina
- Stănescu Răzvan – Despa Andreea – Daniela
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!