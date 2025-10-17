„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Ploiești – cununii civile, săptămâna 19 – 25. 10. 2025

20.10.2025

Zhao Kaiwen – Guțu Loredana

Grigoriu Mihail – Grigoriu Alexandrina

23.10 2025

Nicolae Horia – Gabriel – Iacob Anca – Georgiana

25.10. 2025

Antofie Valentin – Ion – Mihai Florina Violeta

Stanciu Ciprian Vasile – Pericleanu Elena

Vlaicu David – Cătălin – Lazăr Beatrice – Ioana

Nicolae Alexandru – Fabian – Necula Petronela – Mihaela

Săftoiu Robert – Constantin – Zafir Ștefania – Mihaela

Kiss Claudiu – Patraș Cristina

Rădulescu Marius – Irinel – Bănică Monica-Carla

Câmpina – cununii civile, săptămâna 19 – 25. 10. 2025

25.10. 2025

Dinu Mihai – Goran Sonia – Cristina

Stănescu Răzvan – Despa Andreea – Daniela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!