Dezbatere la UPG Ploiești pe tema știrilor false și a dezinformării

Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, în parteneriat cu Observatorul Prahovean organizează joi, 16 octombrie, o dezbatere cu tema „Știrile false și dezinformarea din spațiul public și implicațiile asupra administrației publice”.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 10.00, în amfiteatrul IP3 al UPG și îl va avea invitat pe jurnalistul Mihai Nicolae care, în ultimul an, a documentat și a publicat numeroase articole despre impactul dezinformării și strategiile prin care poate fi combătută.

La dezbatere vor participă studenți din cadrul facultății Științe Administrative (Administrație Publică), Asistență Managerială și Administrativă și masteranzi de la Administrație Publică și Integrare Europeană.

Ținând cont de amploarea fenomenului pe care îl reprezintă știrile false, organizatorii promit o dezbatere interesantă și încurajează persoanele interesate să participe activ, prin întrebări.