Strada surpată din Slănic, blocată cu bolovani: „Nu este sigură”

Pe 25 aprilie 2024, la primele ore ale dimineții, strada 23 August din orașul Slănic s-a surpat, zeci de oameni fiind evacuați din locuințe. Craterul care a apărut din senin a fost astupat, însă, nici azi, la mai bine de un an de zile de când strada a fost pur și simplu înghițită, tronsonul nu a fost redat traficului rutier. Și nici nu se știe dacă va mai fi redat, dat fiind faptul că perimetrul nu prezintă siguranță pentru vehicule.

Zona surpată s-a întins pe o suprafaţă de peste 60 de metri pătraţi, iar adâncimea craterului format la momentul aprilie 2024 a fost de circa doi metri.

Fostul premier, Marcel Ciolacu, declara atunci, cu privir ela o posibilă cauză a surpării străzii 23 August, că a fost construită peste o mină. „S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine?

Fostul prefect al județului, Emil Drăgănescu explica faptul că, potrivit specialiştilor, nu un cutremur, nici deversarea sau infiltrarea apelor unui lac din zonă şi nici topirea filonului de sare din localitatea cunoscută pentru mina de sare din apropiere nu au stat la baza prăbuşirii străzii, ci acumulările de ape provenite din alte surse, care au erodat din subteran.

La aproape un an și jumătate de când strada a fost înghițită, traficul rutier este restricționat, iar clădirile din zonă prezintă în continuare fisuri, după cum se poate observa și în imaginile care ne-au fost transmise de către un cititor.

În zonă a fost montat indicator de „acces interzis” și, pentru mai multă siguranță, pe șosea au fost amplasați niște bolovani imenși, pentru a preîntâmpina circulația vehiculelor.

Din spusele consilierului local Florin Burnescu, „acest tronson de drum nu cred că va mai fi redat traficului rutier. Din câte a transmis constructorul, strada nu este sigură pentru traficula auto, iar el nu își asumă răpunderea”.

Primarul Daneluș Costea (PSD) a confirmat faptul că pe strada 23 August, traficul auto este interzis, însă, la solicitarea observatorulph.ro, nu a dorit să ofere niciun fel de altă informație pe acest subiect.